"Inaccettabile stato di abbandono". Parco, la denuncia di Biagini (FdI)

Erba alta e incuria, il consigliere Valerio Biagini invita l’amministrazione a una migliore manutenzione del parco Carlo Alberto Dalla Chiesa a Spianate. "E’ inaccettabile lo stato di abbandono in cui versa - segnala il consigliere di Fratelli d’Italia - . Nell’ultimo periodo sono stato contattato da diversi abitanti, che mi hanno fatto presente la situazione del parco e mi sono quindi recato sul posto di persona e quello che mi si è palesato davanti agli occhi è anche peggio di quanto immaginassi".

Valerio Biagini (nella foto) racconta di erba che non viene tagliata da tempo e che ha raggiunto un’altezza ormai incompatibile con la fruizione del parco da parte dei bambini.

"I bambini più piccoli potrebbero tranquillamente perdersi in quella giungla, sfuggendo allo sguardo attento dei genitori. So che quello che ho appena detto potrebbe far sorridere, ma non c’è niente da ridere, anche le panchine sono praticamente sommerse dalla vegetazione. L’amministrazione comunale - aggiunge Biagini - più volte ha parlato di progetti dedicati ai bambini, di essere un Comune che punta l’attenzione sul benessere dei più piccoli e poi nega loro l’utilizzo di un parco pubblico, luogo di ritrovo di tutta la frazione di Spianate. E’ inaccettabile. Mi auguro che al più presto sia tagliata l’erba e sia restituito ai cittadini il parco in condizioni idonee al suo utilizzo da parte dei bambini".