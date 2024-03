“In via Nerici si preservi l’area pubblica“

Area ex Enel in via Luigi Nerici a Sant’Anna, si pensi un’area pubblica invece di nuovi appartamenti. È l’appello dell’associazione Parco Sant’Anna che chiede, in occasione della discussione sul Piano Operativo, che venga tolta la previsione di realizzazione di 16 appartamenti tramite una scheda norma, su un’area che potrebbe essere valorizzata come zona a disposizione della collettività. La zona nord del quartiere, infatti, è compressa da un’elevata densità abitativa, con campi sportivi, attività commerciali e scuole. “Un luogo pubblico sarebbe importante, eventualmente ricavando parcheggi a bordo strada – osserva l’associazione –. Nel regolamento urbanistico del 2004, poi bloccato per l’eccessiva edificazione proprio nel quartiere di Sant’Anna, si prevedeva la possibilità di realizzare edifici con un’altezza massima di 8 metri con una volumetria massima di 4.200 metri cubi“. “Con la nuova scheda norma – continua il “Parco Sant’Anna“ – si consente di edificare su 2.000 metri quadrati per un’altezza massima di 12.5 metri, potenzialmente oltre 20mila metri cubi. Decisamente troppo in un momento storico in cui il consumo di suolo è non solo inutile ma anche dannoso, considerando che la popolazione non aumenta. Sarebbe fondamentale invece valorizzare l’area ex Enel di via Nerici come una connessione di aree verdi e spazi pubblici“.