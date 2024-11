Il “rewind“ di Benji e Fede allo Sky Stone

Non si è ancora spenta l’eco del successo del pop-up store targato Sony allo Sky Stone & Songs, da dove sono passati alcuni dei più importanti ospiti musicali di Lucca Comics & Games che già si parla del prossimo appuntamento. Domani a partire dalle 14.30, infatti, il negozio di via Vittorio Veneto 7 ospiterà una delle reunion più attese dell’anno, quella di Benji e Fede che incontreranno i loro fan per un firmacopie del loro disco ‘Rewind’. "‘Rewind’ è un viaggio che inizia dal guardarsi indietro, per ritrovarsi e poi ripartire più consapevoli, grazie a quello che siamo stati e che possiamo ancora essere", hanno commentato Benji e Fede.

La copertina dell’album rappresenta molti dei momenti più significativi del passato del duo: le foto da bambini; l’orologio che segna le 20.05; l’ultimo concerto insieme all’Arena di Verona. E non mancano nemmeno gli indizi sul nuovo percorso musicale e personale, con elementi riconducibili ai diversi brani presenti nel nuovo album.

Cinque album; cinque ‘numeri uno’ in classifica; 17 Dischi di Platino e 9 d’Oro; un miliardo di streaming complessivi; milioni di visualizzazioni su YouTube; concerti sold-out con oltre 150mila biglietti venduti;record di presenze negli store e il loro ultimo singolo, ‘Dove&Quando’, canzone dell’estate 2019.