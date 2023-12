Il primo gennaio torna la tradizione. C’è la marcia “Insieme per la pace”

In occasione della celebrazione della Giornata Mondiale della Pace del 1° gennaio 2024 la Chiesa nella città di Lucca, la Consulta Diocesana Aggregazioni Laicali e la Comunità di S.Egidio vogliono far giungere il loro sostegno alle parole del Papa e alla sua sollecitudine per la pace nel mondo organizzando la 18ª Marcia “Insieme per la pace”. La marcia è una tradizione confermata per la nostra città, come lo è in molte altre città d’Italia e del mondo, dove cristiani e credenti di tutte le religioni, ma anche uomini e donne di buona volontà, vogliono iniziare l’anno con un passo di pace. Il ritrovo è in piazza S.Frediano, il pomeriggio del 1° gennaio alle ore 15.45 e dopo un breve momento di preghiera, i partecipanti sfileranno per le vie principali della città, fino ad arrivare in piazza S.Martino dove si concluderà con la benedizione dell’Arcivescovo. Chi vuole poi potrà partecipare alla messa delle ore 17 in Cattedrale, presieduta dall’Arcivescovo, al termine della quale sarà distribuito alle autorità e a tutti i presenti il libretto, curato dalla Commissione Giustizia e Pace, con il messaggio di Papa Francesco: “Intelligenza artificiale e Pace”.