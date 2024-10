Il piano operativo si è impantanato. Licenze bloccate fino a gennaio

Un progetto ambizioso, reso ancor più complesso dai gangli della burocrazia. L’attività edilizia è ‘bloccata‘ nella Piana, niente permessi per costruire ex-novo nei Comuni di Capannori, Altopascio, Porcari, Villa Basilica, a causa della mancata approvazione nei termini del Piano Strutturale Intercomunale.

Tutto era stato pensato nel nome di una visione urbanistica lungimirante, non più limitata al singolo ente ma in stretta sinergia tra i territori, ma che si è scontrata però con una realtà che ha incagliato lo strumento urbanistico.

Perché non c’è stato il semaforo verde? "Lungaggini burocratiche – spiegano dal municipio di Capannori, ente capofila del progetto – per molti aspetti tecnici, dettagli magari, le difficoltà vanno moltiplicate per quattro, bisogna mettere d’accordo quattro territori, soprattutto quando certa documentazione, deve fare la spola con altri enti e competenze. Passano così dei mesi e le osservazioni vanno esaminate una per una".

Adesso cosa accadrà? "Sono scattate le norme di salvaguardia. Per fare un esempio facile da comprendere: è come se la Regione, negando i permessi di costruzione e, di conseguenza, togliendo l’entrata economica degli oneri di urbanizzazione, mettesse i Comuni in punizione. Cartellino giallo. Da gennaio 2025 ripartirà tutto e adesso il provvedimento è solo sulle licenze di edificazione. I professionisti comunque sono stati informati".

L’iter del Piano ha visto l’adozione, fase preliminare all’approvazione, in tutta fretta a fine dicembre 2023, qualcuno sottolineò con scarso coinvolgimento della popolazione.

Tanto è vero che i vari Settori Pianificazione e Sviluppo dei Comuni hanno avvisato che: "essendo decorsi i termini per l’approvazione fino alla data di pubblicazione sul Burt, Bollettino della Regione Toscana, dell’atto di approvazione, non sono consentiti gli interventi edilizi".

Di quale genere? L’avviso è molto specifico. Niente nuove edificazioni, e cioè la realizzazione di nuovi manufatti edilizi fuori terra o interrati, anche ad uso pertinenziale privato, che comportino la trasformazione in via permanente di suolo libero; la realizzazione degli interventi di ristrutturazione urbanistica, demolizioni e ricostruzione di edifici esistenti eseguiti con contestuale incremento di volumetria complessiva".

