Il Circolo Lucca Jazz si fa in quattro, magico omaggio a Giangi

Anche quest’anno il Circolo Lucca jazz aps parteciperà con gradimento alla Fabbrica del Natale 2024 che il Comune di Lucca sta realizzando a Palazzo Guinigi, con 4 concerti che si terranno alle ore 18 dei due weekend prenatalizi: il 21 e 22 e il 28 e 29 dicembre. Avremo grandi artisti che si combineranno anche con lo spazio ai giovani: un sestetto dii studenti musicisti talentuosi di jazz del Liceo Musicale “Passaglia” di Lucca. L’ingresso sarà ad ingresso libero è ciò anche per rispetto dello statuto del Circolo LJ che ha come scopo proprio la divulgazione della

musica jazz.

Saranno momenti di indubbia qualità musicale e certamente si raggiungeranno gli obiettivi artistici che il Circolo da sempre si pone nella propria attività associativa. In particolare, Sara Maghelli aprirà questa serie di concerti accompagnata da un grande pianista di straordinario livello artistico e di fama nazionale ed estera come è Ugo Bongianni. Chiuderà i concerti in programma Michela Lombardi con altri due grandi jazzisti del nostro territorio, ormai famosi anch’essi in Italia ed all’estero: Piero Frassi alle tastiere e Nino Pellegrini al contrabbasso.

Inoltre, il Circolo Lucca Jazz approfitta dell’occasione che il Comune di Lucca offre, per proporre un accorato omaggio speciale a Giangi, grande artista lucchese da sempre legato al jazz e cofondatore del Circolo LJ. Sarà proprio Laura Zecchini che nella magica serata offrirà il grande swing del babbo.

“Ringraziando l’Amministrazione comunale di Lucca, l’invito è a non non mancare – sottolinea il Circolo Lucca Jazz Aps –. Gli storici e artistici locali di Palazzo Guinigi aspettano la cittadinanza a braccia aperte per godersi una più serate di bella musica“.