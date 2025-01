"Il buono, il brutto, il cattivo". Esperti e artisti a confronto sul tema della visione creativa

Tre protagonisti della scena nazionale e internazionale della creatività si confrontano e si raccontano sul palco del cinema Teatro Arté di Capannori, in un evento ad ingresso gratuito, dal titolo: "Il buono, il brutto, il cattivo". Come nasce una visione creativa e come la si coltiva? Come arriva all’autore una storia da raccontare o da illustrare? Come si pensa e si desidera un festival come Lucca Comics and Games? Queste e tante altre domande accompagnate da aneddoti e curiosità saranno il tema dell’incontro: "Il buono, il brutto, il cattivo" con cui si aprirà il cartellone della rassegna Artè, organizzato dal Comune di Capannori e dalla compagnia teatrale "Ifprana", sabato 4 gennaio, alle ore 18 ad Artè in via Carlo Piaggia a Capannori.

"Dal mese di novembre abbiamo iniziato a ideare al cinema teatro Artè di Capannori, in collaborazione con il Comune, un calendario di eventi molto interessante che spazia dagli spettacoli di prosa, agli eventi musicali fino ad arrivare agli incontri culturali - spiega l’attore Marco Brinzi, coordinatore artistico - affinché si possa offrire al pubblico un cartellone multidisciplinare, che sia in ascolto degli interessi e delle passioni del pubblico. Seguendo questa linea ho pensato che potesse essere stimolante proporre una serata dedicata a tre eccellenze del territorio: artisti riconosciuti e molto ammirati nel loro settore a livello internazionale, ma che affondano le loro radici nel nostro territorio". Gli ospiti invitati a raccontare e a raccontarsi sul palco di Arté a Capannori sono: Emanuele Vietina, direttore di Lucca Comics & Games; Simone Bianchi illustratore riconosciuto a livello mondiale che ha realizzato i grandi super eroi Usa sia DC che Marvel e Giorgio Giusfredi, autore di testi e sceneggiature di fumetti italiani della scuderia Bonelli, amatissimi dal grande pubblico come Tex e Dampyr.

"Non tutti - sottolinea Marco Brinzi - sanno cosa si muova dietro il mondo dei fumetti, prima di approdare in edicola, oppure come si organizzi un evento così prestigioso come il festival Lucca Comics and Games, questo incontro nasce proprio da questa curiosità, dal voler capire quali ‘ingredienti creativi’ si muovono in cucina, usando questa simpatica metafora culinaria dato che siamo in un periodo di feste, cosa alimenta la creatività prima che un progetto arrivi agli occhi del pubblico, ‘servito’ in tavola".

