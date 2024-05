Igiene mani. L’esperienza e i dati dell’Asl

“La giornata mondiale 2024 - Condividiamo le conoscenze per l’igiene delle mani”. Questo il titolo del seminario che si è svolta nell’auditorium dell’ospedale Versilia per condividere le esperienze condotte in area vasta nord ovest per le buone pratiche per la sicurezza dei pazienti e per la prevenzione delle infezioni, celebrando la Giornata mondiale per l’igiene delle mani con la presentazione dei primi risultati delle autovalutazioni della qualità del lavaggio delle mani degli operatori della sanità nei vari territori dell’Azienda Usl Toscana nord ovest. L’incontro è stato introdotto daldirettore sanitario aziendale Giacomo Corsini, dal direttore del Dipartimento professioni infermieristiche e ostetriche Andrea Lenzini e dal direttore Dipartimento professioni tecnico-sanitarie della riabilitazione e della prevenzione Emilio Bertolini, i quali hanno parlato degli impegni dell’Asl per promuovere la circolazione delle conoscenze sull’igiene delle mani e per la prevenzione delle infezioni. L’igiene delle mani salva infatti milioni di vite ogni anno se eseguita al momento giusto in ambito sanitario. Una ricerca dell’Ocse ha rilevato che in 34 paesi Ocse e Ue/See, investire 1 euro nel miglioramento dell’igiene delle mani nelle strutture sanitarie restituisce circa 24.6 euro in termini economici (cioè sia in spesa sanitaria che in guadagni di produttività nell’economia più ampia).