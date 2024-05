I ”primi” ragionieri a cena a quarant’anni dal diploma

Le due classi che per prime conseguirono il diploma in Ragioneria, 40 anni fa, nella nuova sede dell’Istituto di via XX Aprile a Castelnuovo, hanno ricordato quel felice evento con un’indimenticabile serata conviviale da Lorietta a Cerretoli.

Insieme agli insegnanti Rosa De Marco, Mario Regoli, Dino Magistrelli, c’erano gli allora neo ragionieri Aspasia Abrami, Giovanna Bengali, Dina Bertagni, Daniela Biagioni, Monica Boggi, Stefania Cavani, Emanuela Daddoveri, Roberto Ferrari, Roberta Lunardi, Adelia Masini, Fabrizio Menchini, Paolo Pinagli, Rudi Poletti e Annarita Torlai per la classe V A; Riccardo Angeli, Stefano Baiocchi, Cinzia Bertei, Anna Maria Bravi, Liviana Casotti, Pietro Franchi, Gilberto Giannasi, Francesco Lana, Maria Rita Mattei, Maurizio Mazzei, Michela Piagéntini, Lucano Pieroni, Graziano Poli, Renzo Rossi, Marisa Santi, Giampiero Stefani, Gabriele Turri, Maria Assunta Valdrighi per la V B.