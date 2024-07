I dirigenti Asl svelano gli indicatori “Il San Luca è un fiore all’occhiello forse non basta, ma l’impegno c’è“

Le scintille sono volate dopo l’intervento di Valentina Mercanti, consigliere regionale Pd, che ha duramente stigmatizzato chi, dall’interno della struttura sanitaria, “non fa che proferire parole di discredito che gettano cattiva luce su una sanità che invece ha in sè tante eccellenze. La mia non è una censura, ma un invito a essere costruttivi“.

Un “invito“ che si è sentito addosso il consigliere delegato alla sanità Alessandro Di Vito, anche medico del pronto soccorso. “E’ una vita che mi batto perchè le cose vadano meglio per chi lavora al pronto soccorso e per gli utenti, se la Mercanti si riferiva a me che lo dica chiaro e se ne discute, altrimenti si scusi“. Ma anche Massimiliano Baldini, consigliere regionale della Lega, puntando netto il dito contro la Regione e contro i “poltronifici“ che assorbono inutili risorse e al conclamato sistema “fiorentinocentrico“, ha animato non poco il fronte delle opposizioni. A prendere le difese della sanità sono stati, slide alla mano, il dirigente Alberto Conti, dipartimento emergenza urgenza e la dottoressa Fabiana Frosini, direttrice del pronto soccorso di Lucca e Castelnuovo. “Nei casi di pazienti gravi la presa in carico a Lucca avviene mediamente entro quindici minuti, indicatori buoni anche per i pazienti intermedi e per i ’bassi’ che forse non avrebbero dovuto neanche presentarsi al pronto soccorso. Se poi si parla di specialistica, quindi ad esempio la presa in carico del paziente che ha un corpo estraneo nell’occhio, Lucca ha il più alto tasso di presa in carico. Non Basta? Forse no, ma l’impegno c’è e gli indicatori in miglioiramento lo dimostrano. Siamo nei tempi anche per i ricoveri e per la presa in carico infermieristica, San Luca è un fiore all’occhiello. Al pronto soccorso sono 19 i medici al 20 giugno 2024, tra quelli che ci lavorano e quelli che vi affluiscono“. Per Frosini “l’acquisizione di personale medico ci ha fatto migliorare come dimostrano gli indicatori“.

La dottoressa Eluisa Lo Presti, direttrice della zona distretto Pianaq di Lucca ha sottolineato l’importanza della discesa in campo delle sei case di comunità: già pronta quella di San Leonardo in Treponzio, appena aperta quella di Marlia, terza sarà il distretto socio sanitario di Sant’Anna (dove ci sarà il Cup, medici di famiglia, infermieri e servizi sociali), poi nel comune di Pescaglia, la quinta in costruzione al Turchetto e poi quella più grande, il Campo di Marte per la quale però si stanno ancora ricercando finanziamenti. L.S.