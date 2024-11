Gli ultimi appuntamenti. Lo zodiaco di Leo Ortolani. L’omaggio a Sergio Staino

Alle 10, in Piazza San Michele, “Amano Anima Visio: firmacopie di Justine Jones“. L’artista e illustratrice di Philadelphia, autrice di molte carte per Magic the Gathering, firma l’omaggio a Yoshitaka Amano che ha visto coinvolti anche Peach Momoko, Paolo Barbieri, Carmine Di Giandomenico e Giuseppe Camuncoli, disponibile a Lucca in anteprima esclusiva. Alla stessa ora, nella Chiesa di San Giovanni, “Ultimate Universe – La nascita di un nuovo Universo Marvel“. Se ne parla con grandissimi talenti: C.B. Cebulski (Editor in Chief Marvel); Marco Checchetto (disegnatore di Ultimate Spider-Man); Peach Momoko (autrice unica di Ultimate X-Men); Stefano Caselli (disegnatore di Ultimate Black Panther). Alle 11.30, in Auditorium di San Romano, “Zodiaco con Leo Ortolani“: il papà di Rat-Man guarda alle stelle per raccontare il mondo in un nuovo e inedito libro di storie a fumetti con il suo stile unico e irresistibile. Alle 16, al Teatro del Giglio, un evento speciale e unico: “Sergio Staino - Concerto per Matita e Orchestra“. La vita familiare dei personaggi raccontati nelle strisce di Sergio Staino prende vita a ritmo di swing. Con Michele Staino, David Micheloni, Andrea Coppini, Alessandro Fabbri e Vittorio Conti, composizione e arrangiamenti di Andrea Rinaldi. Da ricordare alle 15, nell’Area Performance del Padiglione Carducci, la tradizionale asta di beneficenza delle opere donate dagli artisti durante la manifestazione.