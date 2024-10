Gli incontri con i protagonisti. Ecco Amano, Bianchi e Ferretti

Fittissimo il programma Comics della giornata, con appuntamenti a ogni ora del giorno. Si parte con “Colazione con Simone Bianchi e Jeph Loeb (ore 10, Auditorium San Girolamo)“: lo straordinario artista lucchese che ha prestato il pennello a Marvel, DC e alla maggior parte dei più grandi editori italiani e americani dialogherà con il leggendario sceneggiatore per cinema, fumetti e televisione, responsabile di capolavori come Batman: Hush, Superman: Stagioni e Spider-Man: Blu. A mezzogiorno, in Auditorium San Francesco, “Tanno - Una questione privata“ con Giovanni Lindo Ferretti: appuntamento nel quale il cantante e paroliere nella band CCCP - Fedeli alla linea e CSI, tra i pionieri del punk italiano, racconta una storia nella quale le tappe della sua vita pubblica si intrecciano a una dimensione più intima e spirituale, ispirata ai luoghi della sua infanzia e al suo grande amore per i cavalli. Alle 13, nella Chiesa di San Giovanni, sarà Carmine Di Giandomenico a raccontare se stesso e la sua carriera, di cui una corposa sintesi è presentata nella mostra dal titolo “Carmine di Giandomenico: Contrappunti“, visitabile a ingresso libero a Palazzo Ducale. Alla stessa ora, appuntamento con il Maxi Showcase di Liang Azha e ChenXi: confronti fra mondi (Auditorium San Romano), un confronto tra due talenti del fumetto cinese. Alle 16, al Teatro del Giglio, l’atteso incontro “Mezzo secolo di fantasie: incontro con Yoshitaka Amano“, durante il quale il maestro di Shizuoka, moderato dal curatore della mostra “Amano Corpus Animae“ Fabio Viola, ripercorrerà oltre 50 anni di carriera, dalle storie illustrate come “Vampire Hunter D“ a “The Sandman“, passando per i grandi classici dell’animazione degli anni ‘70 come Yattaman, Tekkaman, Ape Magà, Mago Pancione, Hurricane Polimar, fino a saghe videoludiche come Final Fantasy che lo hanno consacrato a livello internazionale. Gli appuntamenti a fumetti si concludono con due incontri esclusivi: alle ore 18 (Sala Tobino) va in scena “Creatori di mondi 2: Igort, Jean-Pierre Dionnet, Daniel Clowes“, in cui l’autore di “5 è il numero perfetto“ torna nella sua veste di moderAutore dialogando con il fondatore della fondamentale “Métal Hurlant“ e Daniel Clowes, tra i maestri indiscussi della Nona Arte. Nell’Auditorium San Romano, “Draw my life - Il maxi Incontro“, con protagonisti Pera Toons e Caterina Guzzanti.