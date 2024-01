Ghiviborgo, continuare a sognare. Al Carraia arriva il Figline

Prima gara casalinga del 2024 per il GhiviBorgo, che torna al "Carraia" per affrontare il Figline, avversario tosto e pericoloso. La compagine fiorentina staziona costantemente a centro classifica, non fa molti gol ma incassa poche reti, segno evidente di una buona quadratura: queste le caratteristiche principali dei gialloblu, tanto per capire le qualità della classica squadra da prendere con le molle, contro cui sarà necessario il miglior Ghivi per avere la meglio. I ragazzi di Nico Lelli si sono preparati molto bene in settimana, pronti e concentrati al punto giusto con un solo e unico obiettivo, quello di allungare ulteriormente una bella serie positiva, magari con un successo.

Da tenere presente che i Colchoneros, prima e dopo le festività, hanno affrontato avversari di spessore come Seravezza, Follonica Gavorrano e Sangiovannese, oltre al Cenaia, collezionando prestazioni di rilievo e ottimi risultati, fino ad arrivare agli attuali 30 punti, che li collocano al settimo posto, con la possibilità di migliorare ancora. Trainer Lelli ha quasi tutti a disposizione, ad eccezione dell’estreso esterno d’attacco Giannini, ai box per infortunio. Curiosità nel vedere modulo e schieramento, in particolare dopo gli arrivi del laterale difensivo Saidi e dell’attaccante Hrom, già in campo dall’inzio domenica scorsa, con il tecnico che ha diverse opzioni.

Probabile schieramento (4-3-3): Becchi fra i pali, linea difensiva composta da Saidi a destra (o Vecchi), Turini a sinistra, Sanzone e Bura coppia centrale, a centrocampo Signorini (o Campani), Carli e Nottoli (o Poli), in avanti Lepri e Orlandi sugli esterni, Tommaso Carcani (o Hrom) centravanti. Possibile anche un cambio di modulo ma, la formazione della Media Valle gioca con un "undici" giovanissimo, la cui età media è una delle più basse dell’intero campionato, per la soddisfazione di tutto lo staff tecnico, che mira a fare ancora tanti punti.

Si gioca alle ore 14,30, attesa una buona risposta anche sugli spalti.