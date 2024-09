Ghiviborgo, che botta. A Ostia ne prende 4

4

GHIVIBORGO

0

: Morlupo, Pinna (82’ Calvo), Ouali, Barlafante (72’ Forte), Senesi (78’ Di Francesco), Lazzeri, Kouko (60’ Persichini), Rasi, Proietti (72’ Morano), Angiulli, Checchi. A disp.: Valori, Plini, Perroni, Milone. All. Simone Minincleri.

GHIVIBORGO: Bonifacio, Russo (58’ Giannini), Bassano, Conti, Barbera (58’ Falilò), Bura, Vari (78’ Lika), Campani, Gori (65’ Bifini), Nottoli (58’ Fischer), Noccioli. A disp.: Gambassi, Lopez Petruzzi, Caiaffa, Simonetta. All. Tommaso Bellazzini.

Arbitro: Pani di Sassari. Assistenti: Moroso di Sassari e Fae di Ozieri.

Reti: 31’ Pinna, 39’ (r) e 53’ (r) Kouko, 77’ Persichini.

Niente da fare per il GhiviBorgo, che inizia nel peggiore dei modi il suo decimo campionato consecutivo in serie D.

Solo in avvio i ragazzi di Bellazzini fanno buone cose, al 6’ occasione per Gori lanciato da Noccioli ed al 21’ spunto di Vari non raccolto dai compagni. L’Ostia si dimostra però tosto e quadrato, Kouko di testa è pericoloso, Angiulli è insidioso due volte dalla distanza come Senesi al 26’. E’ solo il preludio al vantaggio laziale, che arriva con Pinna, che si inserisce su azione d’angolo e batte Bonifacio. Il Ghivi accusa il colpo, pasticcio in area fra Bonifacio e Barbera, fallo di mano, per il rigore del raddoppio, realizzato da Kouko. I Colchoneros provano a rioganizzarsi in apertura di ripresa, ma un altro rigore, questa volta molto dubbio per fallo di Conti, è trasformato dal solito Kouko. E’ la "mazzata" decisiva sulle speranze di rimonta del GhiviBorgo, che si sbilancia e viene infilato in contropiede da Proietti.

FlaVio Berlingacci