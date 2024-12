Fosber Valley: al via i lavori per il nuovo stabilimento ecosostenibile in Toscana

A meno di un anno dalla presentazione del progetto di espansione, inizieranno a breve i lavori per la realizzazione del nuovo stabilimento, già ribattezzato “Fosber Valley”. Si tratta di una crescita che prevede il recupero degli stabili già esistenti di Metaform, ex-Rontani, Teloni & Teloni, MacOver per un’area complessiva di quasi 58.600 metri quadrati. Ottenuto il PDC, il 19 dicembre sono stati finalizzati gli acquisti degli immobili, rendendo possibile l’inizio dei lavori a gennaio 2025.

Con un investimento di circa 50 milioni di euro, il nuovo quartier generale sorgerà nel cuore delle colline toscane, a metà strada tra il mare e la città di Lucca. Questo ampliamento rappresenta una riqualificazione edilizia a impatto suolo zero, progettata con criteri di ecosostenibilità, utilizzando materiali innovativi e soluzioni tecnologiche all’avanguardia. Fosber, leader mondiale nella progettazione e costruzione di macchinari per il cartone ondulato, si è trasferita a Monsagrati nel 1985. Negli anni, l’azienda è cresciuta in termini di fatturato, produzione e personale, richiedendo sempre più spazio fino alla necessità di un’espansione della sede centrale, per affrontare al meglio le sfide future e garantirsi le superfici necessarie a un continuo sviluppo.

Un progetto, questo, che darà nuova linfa ad un’un’area industriale creata anni fa con piccole e medie imprese, e che adesso vedrà la nascita di un vero e proprio hub Fosber che si pone l’obiettivo di diventare un centro specializzato non solo per il mondo del cartone ondulato, ma anche nella formazione, grazie alla Fosber Academy che vi sorgerà all’interno. La nuova sede non sarà quindi solo un centro direzionale e produttivo, ma un vero e proprio luogo di connessione tra industria e accademia; un’iniziativa che punta a formare i talenti di domani, offrendo loro risorse, strumenti e opportunità di crescita in un contesto innovativo e dinamico. Il settore di ricerca e sviluppo, con particolare attenzione alla digital innovation, sarà uno dei pilastri della nuova struttura: saranno previsti laboratori, spazi per il co-working e ambienti pensati per stimolare la creatività e il problem-solving dei collaboratori.

Engineering & Consulting, Divisione di Toyota Material Handling Italia è preferred partner di Fosber per questo progetto. "Con una spiccata attenzione al benessere - si legge in una nota - , Fosber dimostra ancora una volta una cura speciale per i propri dipendenti, progettando un ambiente di lavoro accogliente, immerso nella natura e inserito nel contesto circostante. Le colline toscane, già parte integrante dell’identità dell’azienda, offriranno un panorama unico, in grado di ispirare e favorire il benessere delle persone che quotidianamente contribuiscono al successo del gruppo".

Secondo il CEO del gruppo, Marco Bertola, questo progetto rappresenta un simbolo tangibile dell’impegno dell’azienda verso un futuro più sostenibile, innovativo e inclusivo: "Questa operazione non è solo un ampliamento, ma una visione. Il nuovo stabilimento sarà un luogo dove tecnologia, formazione e sostenibilità si incontreranno per creare un impatto positivo sul territorio e sull’intero settore industriale. Il mio ringraziamento va alla proprietà e alla fiducia riposta in questo grande progetto, che ho presentato - spiega - ; fiducia ottenuta grazie a risultati e ai volumi del gruppo, frutto, questi, dell’impegno delle persone che lavorano in Fosber e che ogni giorno mettono tutta la loro passione in ciò che fanno. La volontà di investire e restare a Monsagrati sottolinea il nostro legame con le radici toscane e la volontà di guardare al futuro con responsabilità e ambizione".