Fondazione Cassa 28 milioni nel 2025. Ambiente in testa ma anche sociale e arte

Grande attenzione all’ambiente e alla sostenibilità, ma anche ai beni storici, alle persone più fragili e ai giovani.

Sono oltre 28 i milioni che la Fondazione Cassa di Risparmio ha stanziato per realizzare, nell’anno a venire, progetti, idee e anche sogni che finalmente saranno tolti dal cassetto.

Una cifra record che è stata annunciata ieri dal presidente Marcello Bertocchini, dal vicepresidente Raffaele Domenici e dalla direttrice Maria Teresa Perelli.

Ma partiamo subito con i numeri: per quanto riguarda la sfera "green", nel 2025 arriverà il nuovissimo bando biennale "Manutenzione e valorizzazione sentieri", con 400mila euro di budget dedicati al ripristino delle vie di terra sparse sulle montagne e nelle aree verdi della nostra provincia. Stanziati anche 100mila euro per le prossime due edizioni di Pianeta Festival.

Positivo anche il Proximity Care, il progetto con cui la Fondazione - grazie uno stanziamento di 5 milioni – ha consentito alla Scuola Sant’Anna di sperimentare un modello per migliorare i servizi sociosanitari nella Valle del Serchio e nell’Alta Versilia. Proseguiranno anche gli screening oncologici del camper itinerante con una comunicazione orientata a favorire la prevenzione. Particolare attenzione anche all’emergenza abitativa: oltre 4 milioni saranno impiegati nel progetto "Abitare la Valle del Serchio" che vedrà realizzare 39 interventi in 18 comuni.

Cultura. Nel 2025 arriva il consueto sostegno alle attività culturali con i bandi "Eventi rilevanti" (1,5 milioni) e "Progetti e attività culturali" (1,1 milioni). Welfare e sociale. Ci sarà una nuova edizione del bando "Sport e Socializzazione", che vede quasi raddoppiato a 800mila euro il proprio stanziamento. Più fondi anche per Fondazione per la Coesione Sociale (800 mila euro nel 2025) impegnata nella gestione della nuova "Casa Mandorla". Procede anche l’attività di Lucense per la realizzazione di progetti di sviluppo sostenibile delle filiere produttive locali. Torna anche il bando dedicato alle opere pubbliche. Tra i numerosi interventi diretti, rilevante lo stanziamento di un milione per l’acquisto di strumentazioni diagnostiche per i presidi ospedalieri della provincia e la realizzazione di lavori al Campo di Marte.

Stessa cifra a favore dell’Amministrazione provinciale per il completamento di interventi di edilizia scolastica su cantieri già avviati e poi 800 mila euro per la realizzazione di una nuova caserma dei Carabinieri a Porcari. Si segnalano anche 200mila euro destinati alla realizzazione di un centro diurno per soggetti autistici a Fiumetto, mentre arriveranno ben 1,7 milioni per il restauro del campanile di San Michele (sul quale si potrà finalmente salire), 180 mila euro per il restauro degli affreschi del Volto Santo nella Cappella di Villa Buonvisi, 250 mila euro per il Santuario del Belvedere a Gragnano e 120 mila euro per la prosecuzione del progetto di riqualificazione del borgo di Isola Santa.

Alle porte anche la campagna di recupero dell’ex Cinema Nazionale, futuro centro per la cultura e per l’arte che - secondo i piani - sarà pronto nella primavera del 2027.