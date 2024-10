Fognature, il Comitato alza la voce. Rete incompleta e scarichi nelle fosse, e il Comune invia lettere di ingiunzione

Lucca, 27 ottobre 2024 – Ancora forti polemiche per la questione delle fognature nei paesi di Santa Maria a Colle e nelle aree circostanti. Ieri mattina, il Comitato Uniti per l’Oltreserchio ha riunito i cittadini per chiedere con forza che l’amministrazione comunale completi finalmente le opere necessarie a garantire un sistema di scarico adeguato.

La situazione, per i residenti, è ormai insostenibile: la rete fognaria non è mai stata completata, e per questo gli scarichi continuano a riversarsi nelle fosse locali, creando rischi per l’ambiente e la salute. In un contesto già delicato, si è aggiunto un ulteriore problema: a fine estate, il Comune ha inviato lettere d’ingiunzione ai residenti, obbligandoli a regolarizzare autonomamente gli scarichi domestici dotandosi di sistemi di depurazione – il mancato rispetto di questa disposizione prevede sanzioni – . La notifica comunale ha suscitato un’ondata di indignazione dei cittadini, che da anni attendono che sia il Comune stesso a completare la rete fognaria.

Secondo quanto riportato dal Comitato, adeguare autonomamente le fosse per la depurazione richiederebbe una spesa media di circa 10.000 euro per famiglia, una cifra che molti non possono permettersi.

In merito alla questione è intervenuto anche il presidente della Commissione Lavori pubblici, Marco Santi Guerrieri, che ha cercato di chiarire la posizione dell’amministrazione comunale, spiegando che al momento il Comune non è in grado di finanziare interventi poiché è in corso un cambiamento del soggetto gestore del servizio idrico. Queste dichiarazioni non sono bastate a placare il malcontento.

Non ha tardato la risposta dell’opposizione. Secondo il centrosinistra, se l’amministrazione volesse, potrebbe destinare i fondi necessari a completare le fognature, ma secondo l’opposizione le priorità dell’attuale Comune sono altre.

Con l’appoggio del Comitato Uniti per l’Oltreserchio, i cittadini si preparano a mantenere alta l’attenzione sulla questione, decisi a ottenere risposte concrete e, soprattutto, un impegno chiaro per il completamento della rete fognaria.