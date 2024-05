Festival Lucca in Mente. Le 40 vite di Ruggeri

Da Enrico Ruggeri (già quasi al sold out) a Eleonora Riso, ultima vincitrice di Masterchef passando per il mondo delle sette con esperti (anche parlamentari alle prese con una nuova legge) e vittime, il caso di Erba, gli orizzonti della mente attuali e quelli futuri con l’intelligenza artificiale. Un contenitore ricco di incontri ad accesso gratuito “per raccontare il nostro tempo con profondità e in modo stimolante“, come ha efficacemente sintetizzato Flavia Piccinni, direttrice artistica della quarta edizione di “Lucca in Mente“, festival ideato e curato dalla Fondazione Brf Onlus che vanta la direzione artistica anche del giornalista Carmine Gazzanni. Ieri la presentazione dell’evento che si terrà a Villa Bottini dal 13 al 18 maggio, con la presenza dell’assessore alla cultura Mia Pisano. “Abbiamo deciso di battezzare questa edizione l’alveare delle idee perché ci piace pensare al festival come a un momento in cui prospettive e visioni si intrecciano per influenzarsi reciprocamente attraverso un approccio olistico. Esattamente come accade in un alveare“.

Apertura in grande lunedì 13 maggio (ore 18.30) con l’intervista esclusiva con Enrico Ruggeri, che discuterà del suo ultimo libro “40 vite senza fermarmi mai” (La Nave di Teseo), esplorando le complessità di una carriera tra musica, televisione e letteratura. Moderato da Flavia Piccinni. Seguirà il 14 maggio dalle 17 una sessione di incontri sul rapporto sempre più complesso fra essere umano e tecnologia, che coinvolgeranno docenti universitari come il fisiologo Ugo Faraguna dell’Università di Pisa, il bio-ingegnere Calogero Oddo della Scuola Sant’Anna e Marilù Chiofalo, fisica, dell’Università di Pisa. Mercoledì 15 sarà il turno di Folco Terzani, scrittore e viaggiatore, che porterà gli ospiti in un viaggio nell’incontro “Mete Esistenziali: da Tiziano Terzani a Baba Cesare” (ore 18). Seguirà alle 19.30 il dialogo fra Sigfrido Ranucci, giornalista e conduttore di Report (Rai3), con Carmine Gazzanni. Giovedì 16 lo scrittore lucchese Andrea Bocconi, psicoterapeuta e docente, parlerà di “Viaggiare e non partire” con Simonetta Giurlani Pardini (ore 17.30). Il pomeriggio proseguirà esplorando i segreti dell’Italia dell’occulto (ore 18.30) con la partecipazione dell’On. Stefania Ascari e dell’On. Francesco Michelotti. A concludere la giornata l’incontro con la vincitrice di Masterchef 13 Eleonora Riso, che vedrà anche la partecipazione di Caterina Rocchi, fondatrice e direttrice della “Lucca Manga School”. Il programma completo su www.luccainmente.it.

Laura Sartini