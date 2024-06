Festa dei 20 anni per la “Motomerenda“

Compie 20 anni la celebre "Motomerenda del contadino", che si svolge a Palleroso di Castelnuovo, domenica 16 giugno, e si annuncia un’edizione ricca di novità e con un migliaio di persone. "La prima novità- spiega Alessandro Pedreschi, uno dei promotori della prima ora- è il cambio di data con l’anticipo di un mese rispetto alla data tradizionale. Altra novità è un ritorno alle origini con il format delle prime edizioni che prevedeva lo svolgimento della manifestazione in un solo giorno. Poi seguiranno poi diverse sorprese legate al ventennale. La Motomerenda potrebbe erroneamente essere intesa come un motoraduno e dedicata solo agli amanti delle due ruote, ma essa è in realtà una manifestazione con due anime parallele eppure fra loro eccezionalmente armoniche e suggestive. Da una parte l’odore acre della benzina bruciata dai potenti motori delle moto e dall’altra il profumo della merenda contadina, in Piazza San Rocco, il rombo dei motori e il gruppo Area 21 che anima la festa a suon di rock e nel cuore del paese il cicalare della gente al mercato e il suono soave della fisarmonica del mitico Maggi. Da un lato la contemporaneità con i suoi ritmi frenetici, dall’altro il tempo sospeso ai primi del ‘900 del mondo contadino". "Insomma- aggiunge Pedreschi- la Motomerenda del contadino di Palleroso è un evento proprio per tutti, motociclisti,ciclisti, camminatori, automobilisti, famiglie e amanti della cucina contadina che si definisce povera ma che in realtà è ricchissima di gusti unici".

Dino Magistrelli