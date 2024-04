Fava e Pierotti: "Lucca fa un passo avanti nel futuro"

Plauso al lavoro fatto ed al risultato raggiunto sul Piano Operativo arriva da Lido Fava e da Luca Pierotti, consiglieri comunali di FdI e membri della commissione urbanistica. "Lucca grazie alla giunta Pardini e alla maggioranza fa un passo avanti sostanziale con il nuovo strumento urbanistico - affermano - . Nonostante una parte dell’opposizione abbia fatto di tutto per boicottarne l’approvazione, il Consiglio comunale ha chiuso in modo veloce la valutazione delle controdeduzioni alle osservazioni al Piano Operativo, che ora deve superare l’ultimo passaggio in Regione con la commissione paesaggistica e poi sarà ufficialmente in vigore. La città avrà quindi un nuovo strumento urbanistico, si chiude la fase delle norme di salvaguardia, si potrà intervenire dove è consentito e i vantaggi legati principalmente al recupero saranno evidenti. Registriamo che l’opposizione è sempre più divisa e frammentata, fra chi ragiona nel merito delle cose e chi persegue la politica pregiudiziale della confusione. Questi ultimi speravano di poter bloccare l’iter del nuovo piano operativo per poi gridare al fallimento. Invece è proprio una vittoria di Pardini e di chi, come noi, ha lavorato in commissione per arrivare a completare un risultato importante per i cittadini e la città".

"Lucca fa un passo avanti nel futuro - concludono - e dimostra che insieme agli effetti speciali, che sono a loro volta straordinari, ottiene risultati amministrativi di tutto rilievo e su temi che investono la vita quotidiana. Lucca e i lucchesi oggi possono guardare avanti ancora con maggior ottimismo".