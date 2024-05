Famiglie in difficoltà. Nuovi spazi con “Rita“

Al Podere ai Biagi, a San Pietro in Campo, un innovativo progetto di rigenerazione di comunità. Si chiama R.I.T.A (Rigenerazione, Inclusione, Territorio, Agricoltura sociale/agri-cultura) e sarà il passo decisivo per la nascita di un nuovo centro culturale sul territorio del Comune di Barga dedicato alla promozione dell’inclusione, solidarietà e cultura della terra e delle arti. Il tutto frutto della collaborazione di molti enti e associazioni del territorio e di un contributo di 250 mila euro del bando "ServeunaIdea del GAL-Montagnappennino. Tra gli obiettivi quello di creare un luogo di ospitalità e di accoglienza di breve o medio periodo per persone con disabilità o in situazioni di svantaggio e vulnerabilità e per le loro famiglie. Tutto parte proprio dalla Fattoria sociale e dalle attività di inclusione e di "agri cultura" del Podere Ai Biagi che la famiglia Bernardi, grazie ad una rete instaurata con tante realtà del territorio, ha portato avanti dal 2014 ad oggi con notevoli risultati e che ora si svilupperà ulteriormente. Il progetto vedrà partire i lavori a breve per la ristrutturazione della "Casa vecchia" per realizzare un luogo di accoglienza e di ospitalità temporanea. Saranno allestiti almeno 4 posti letto in spazi completamente accessibili.

Il recupero non riguarderà solo l’edificio rurale: nel progetto, grazie al partenariato con il comune di Barga, è inserito anche il recupero di una porzione del tracciato dell’antica via dei Remi nel tratto che dal podere giunge al paese di San Pietro in Campo ed al centro polivalente gestito dal Comitato paesano.

Luca Galeotti