Educazione musicale per i più piccoli

A Castelnuovo la musica non ha età e lo sta a confermare il concerto tenutosi a conclusione del corso di educazione musicale, durante il quale i bambini dell’asilo nido "La Nuvoletta" hanno eseguito insieme alla Filarmonica "Verdi" il brano "The Syncopated Clock", muniti di legnetti e campanellini, diventando non solo spettatori, ma parte integrante del concerto e del progetto. L’evento si è aperto con giochi e attività svolti durante l’anno e si è concluso con un girotondo sulle note della filarmonica a cui bimbi ed educatrici hanno preso parte.

Enorme la soddisfazione delle maestre e dei musicisti, ma soprattutto dei genitori, sorpresi dalle capacità di ascolto e ritmo sviluppate dai bimbi. Il progetto è stato coordinato dal presidente della Filarmonica Marco Togneri, aiutato dai musicisti Lirio Valdrighi, Elisa Togneri, Roberta Delcatr e Ruggero Cavani con l’organizzazione all’interno dell’asilo nido della coordinatrice Francesca Pieroni, con la collaborazione delle altre educatrici Isabella Lunardi, Cristina Lucchesi, Sara Cavani, Ilenia Pennacchi, Pamela Biagioni, Silvia Poli, Irma Aguzzi, Lucia Cecchi, Serena Corrieri, Federica Romei. "La Filarmonica "G. Verdi" Aps di Castelnuovo, diretta dal maestro Stefano Pennacchi- spiega il presidente Marco Togneri- , ha iniziato nel 2019 questa interessante e innovativa collaborazione con l’asilo nido “La Nuvoletta“ rivolta ai bambini più piccoli".

"I progressi dei piccoli alunni - conclude - sono stati notevoli ed evidenti e molti di loro hanno vinto l’iniziale paura degli strumenti familiarizzando con la musica, riuscendo ad apprezzare l’attività e a divertirsi".

Dino Magistrelli