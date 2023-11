E’ ufficiale, il dottor Spartaco Mencaroni è il nuovo direttore dell’ospedale San Luca

Spartaco Mencaroni è il nuovo direttore facente funzioni dell’ospedale San Luca, appena nominato, dopo la selezione, dalla direttrice generale Maria Letizia Casani. “Sono sicura – afferma la dottoressa Casani – che il dottor Mencaroni, al quale auguro buon lavoro nel nuovo importante incarico, ha tutte le competenze per diventare in breve tempo la figura di riferimento per tutti i professionisti che quotidianamente operano con impegno e dedizione nei diversi settori dell’ospedale di Lucca”. Mencaroni, nato ad Arezzo nel 1978, è un medico specialista in Igiene e medicina preventiva; si è laureato in Medicina e chirurgia nel 2003 all’Università di Perugia e si è specializzato in Igiene nel 2009 all’Università di Pisa. Dal 2009 al 2010 ha lavorato in Azienda ospedaliero-universitaria pisana, dal 2010 è stato dirigente medico di Direzione di presidio a Massa, con una parentesi di un anno nell’Azienda ospedaliero-universitaria di Padova; dal 2015 è anche titolare della struttura di “Gestione servizi in outsourcing”. Il precedente direttore di presidio, Luca Lavazza dallo scorso 1° settembre svolge il compito di direttore della rete ospedaliera dell’Azienda sanitaria di Ferrara, in Emilia Romagna.