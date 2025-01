E’ Niccolò il primo nato. Parti in calo al San Luca

Buone notizie sul fronte delle nascite, a cavallo di questo Capodanno. È nato alle 5,31 di ieri mattina 1 gennaio il primo lucchese del 2025. Il primo nato dell’anno all’ospedale San Luca di Lucca è Niccolò Sainati. Il bambino, figlio di Greta Dell’Aitante (insieme nella foto qui sopra) e Alessio Sainati, residenti ad Altopascio, pesa 2 chili e 930 grammi. La mamma è stata assistita dalle ostetriche Annamaria Cagetti ed Elisabetta Gianni. Sempre all’ospedale San Luca l’ultimo nato del 2024 si chiama Bakari Wasolon Diakite, figlio di Bintou e Adama Diakite. Il bimbo pesa 2 chili e 270 grammi. La coppia vive a Lucca. All’ospedale di Lucca nel corso del 2024 ci sono stati 873 parti, con un lieve calo dato che nel 2023 erano stati 894.

All’ospedale San Francesco di Barga ieri pomeriggio si attendeva ancora il primo nato. L’ultimo del 2024 si chiama Yanis Ettaqy, un bel bimbo che ha visto la luce alle 16,10 del 31 dicembre e pesa 3 chili e 520 grammi. La mamma si chiama Sabah Cherckaoui. All’ospedale di Barga nel corso del 2024 ci sono stati 179 parti, anche qui in calo, dato che nel 2023 i nuovi nati erano stati in totale 202 (in entrambi gli anni stesso numero tra parti e nati).