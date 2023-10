E i Pokemon diventano gelato. La nuova magia targata Piero

Nuovo gusto, nuovo allestimento. La creatività e il senso di appartenenza alla città e di viva partecipazione ai suoi eventi, non conosce limiti quando si tratta di Piero Pacini, storico commerciante lucchese e titolare de “I gelati di Piero“ in via Roma. Il suo tributo a Lucca Comics & Games 2023 è, ancora una volta, da leccarsi i baffi. Si tratta del gusto Pokemon.

"Abbiamo voluto dare il nostro omaggio a questa straordinaria kermesse di cui Lucca è culla da oltre cinquant’anni - così Pacini - , con un gusto nuovo, straordinario, Pokemon. Sempre all’insegna del buono e del fatto bene come ormai è il nostro irrinunciabile marchio di fabbrica". Coloratissimo, il giallo ovviamente a far da padrone, il gusto Pokemon è pronto a divertire e stupire piacevolmente lo sconfinato pubblico Comics. E l’accoglienza è unica, grazie anche ai nuovi allestimenti esterni della gelateria, dedicati al mondo dei cartoon. Su tutto, il motto che è quintessenza dell’attività di Piero Pacini: "Antica esperienza, bontà moderna". Quindi accanto ai grandi classici, spunta anche la novità “Pokemon“. Ormai Piero Pacini ci ha abituati alle sorprese. Pochi giorni fa ha lanciato “Il Civitali“ con ricotta, more, mirtilli e glassa di cioccolato fondente. Sono gusti “a clessidra“, che restano a tempo limitato, per sottolineare un particolare evento o personaggio della città e che rivelano, una volta di più, lo straordinario amore e attaccamento per Lucca.

Ricordiamo anche il “Burlamacchi“, la “Crema Summer“ dedicato al Festival di Mimmo D’Alessandro, e “Il Lucchese“ che era uscito per il Settembre Lucchese. A riprova che dal 1955, la Famiglia Pacini porta avanti una tradizione di famiglia, apprezzata dalla città e dai turisti: l’amore per il gelato e la passione per il proprio lavoro. Connubio perfetto.