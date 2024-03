Drusilla Foer, niente show. Oggi è l’ultimo giorno per ottenere il rimborso

Ultimo giorno per ottenere il rimborso dei biglietti acquistati per lo spettacolo “Venere nemica“, annullato dalla produzione per il perdurare dell’indisposizione di Drusilla Foer. Per avere il rimborso è necessario recarsi fisicamente alla Biglietteria del Teatro del Giglio. Chi lo desidera, potrà contestualmente acquistare un nuovo biglietto per lo spettacolo “Ti racconto una storia“ con Edoardo Leo, in programma venerdì 3 e sabato 4 maggio (ore 21) e domenica 5 maggio (ore 16) in sostituzione di “Venere nemica“. Lo spettacolo di Drusilla Foer sarà riprogrammato in autunno.