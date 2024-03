Domani lo start delle donne solidali con la Ego Women Run Tutto pronto per la Ego Women Run a Lucca, con partenza domani alle 9 dal parco di San Alessio. Due percorsi di 6 e 10 km lungo il Parco Fluviale, anche per cani al guinzaglio. Iniziativa solidale a sostegno del Centro Antiviolenza Luna e dell'associazione Silvana Sciortino. Buffet, musica e attività benessere in programma. Pettorali in vendita presso vari punti della città.