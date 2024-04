Dodici biglie giganti con i miti del ciclismo

Ad accompagnare la mostra di Kopinski, saranno posizionate nelle principali piazze della città, a partire dal 1 maggio, delle originali installazioni artistiche che sposano l’amore per la corsa rosa con i luoghi simbolo di Lucca, in stile Lucca Comics & Games. Grandi biglie trasparenti e colorate, che richiamano alla memoria quelle che tutti abbiamo utilizzato per giocare sulla spiaggia da bambini, e nelle quali saranno posizionati i ritratti degli eroi dei pedali, visti proprio attraverso l’arte di Karl Kopinski. Dal 1 maggio (e almeno sino al 12 dello stesso mese), infatti, dodici biglie giganti, di dimensioni diverse, saranno installate in quattro punti strategici della città: San Michele, San Frediano, San Francesco e di fronte al Caffè delle Mura e ospiteranno le opere dell’artista internazionale, i cui originali sono in mostra alla chiesa di San Franceschetto, visitabile a ingresso gratuito. "Il Giro d’Italia – ha sottolineato il direttore di Lucca Crea Emanuele Vietina – porta sport, cultura e socialità e Lucca Crea non si è voluta certo sottrarre: abbiamo scelto Kopinski, un grande artista che ha peraltro firmato il manifesto dell’edizione 2015 di Lucca Comics and Games, perché è un amico da sempre della nostra città. Abbiamo subito detto di sì all’amministrazione comunale che si dà dando un gran da fare per valorizzare Lucca con tanti eventi e che in qualche modo ci sprona a fare sempre meglio: il nostro contributo per un’occasione straordinaria come la tappa del Giro che non era da noi da quasi 40 anni, non poteva mancare".