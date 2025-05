Disavanzo di bilancio. Caruso vota contro ’Troppe incongruenze’

Interviene la Corte dei Conti. Il consiglio comunale di Capannori, con i soli voti della maggioranza, ha approvato la delibera per il finanziamento del disavanzo gestionale accertato con la deliberazione numero 80 del 17 aprile 2025 della Corte con riferimento agli esercizi 2020 e 2021.

"Per le suddette annualità - spiega il consigliere di minoranza, Lega, Domenico Caruso, - la magistratura contabile ha accertato disavanzi complessivi nella misura di 3.713.130 euro per il 2020 e 4.379.885 per il 2021, a cui si è posto rimedio con l’avanzo libero registrato nel rendiconto 2024, applicato al maggior disavanzo residuo accertato per il 2021. Nel mio discorso nel civico consesso - afferma Caruso - ho evidenziato la sussistenza di ben 6 disavanzi di gestione sugli ultimi 8 rendiconti approvati dal Comune di Capannori espressione, senz’altro, di una situazione patologica nella gestione delle finanze pubbliche caratterizzata dal fatto che, per più annualità, l’entità della spesa sostenuta è stata superiore alle entrate in violazione dell’obbligo che impone agli enti locali di deliberare i bilanci in equilibrio".

"Ho anche affermato - prosegue Caruso - che il principio dell'equilibrio di bilancio non corrisponde ad un formale pareggio contabile, ma è correlato alla stabilità finanziaria di media e lunga durata da perseguire con il simmetrico bilanciamento tra le risorse disponibili e le spese necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali. L'equilibrio dei bilanci dovrebbe rappresentare la maggiore preoccupazione per chi amministra".

Massimo Stefanini