Deposta una corona d’alloro in piazza del Real Collegio

In occasione della “Giornata del Ricordo”, l’amministrazione comunale di Lucca ha rievocato la tragedia delle foibe e dell’esodo istriano, fiumano e dalmata. "La verità e il senso di giustizia - afferma il sindaco Mario Pardini - sono i doni più preziosi che possiamo trasmettere in memoria dei nostri fratelli e sorelle". Diversi sono stati gli appuntamenti susseguitisi nella giornata del 10 febbraio. Al mattino, infatti, in piazza del Real Collegio ha avuto luogo la cerimonia istituzionale con la deposizione di una corona di alloro, nei pressi di quello che fu il centro di raccolta che ospitò 1.200 cittadini istriani, fiumani e dalmati costretti all’esodo dalle loro terre immediatamente dopo l’ultimo conflitto bellico.

A seguire l’amministrazione ha presenziato la conferenza che si è svolta in San Girolamo dal titolo “Dalle Foibe all’esodo. Il martirio degli italiani e la storia del confine orientale”, iniziativa organizzata congiuntamente con il Comune di Pisa e che ha visto quali relatori Stefano Zecchi e Fausto Biloslavo. Il sindaco, che ha preso parte a entrambi gli appuntamenti, si è recato anche all’incontro con l’esule istriano Aligi Soldati al liceo “Machiavelli“, nell’ambito delle iniziative volute dalla Prefettura congiuntamente alla Consulta provinciale degli studenti e all’Ufficio Scolastico Interprovinciale.

Nella serata di sabato scorso, infine, promossa dal Comune nell’auditorium della Fondazione Bml, si è tenuta la proiezione della pellicola “La città dolente” di Mario Bonnard, in collaborazione con il Cineforum Ezechiele 25,17, Fondazione Bml e Cineteca del Friuli. Intanto, il Comune fa sapere che "fino al 16 febbraio sono in programma alcuni incontri nelle scuole secondarie di secondo grado con Paolo Battistini, figlio di Argia Pasqualis, esule di Pola, in collaborazione con l’associazione Toscana volontari della libertà Lucca".

Maurizio Guccione