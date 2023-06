Dallo zoo di 105 e dall’Isola dei Famosi, Paolo Noise & Marco Mazzoli

Un altro grande evento per l’edizione 2023 di “Ma la notte …sì!“, manifestazione promossa dal Comune di Capannori ed organizzata da LEG Live Emotion Group: domenica 9 luglio la grande festa musicale con Paolo Noise e Marco Mazzoli che saranno sul palco dell’Area Verde (retro Municipio ) con il loro format ‘ Un estate al mare… isola’ per far ballare e divertire il pubblico di tutte le età. Mazzoli e Noise sono i due conduttori radiofonici che da anni lavorano a radio 105 nel programma cult “Lo Zoo di 105”. Le due voci più celebri e amate nel panorama radiofonico, carismatiche e dinamiche, li hanno visti protagonisti anche nel reality show, L’Isola dei Famosi. Ad aprire la sera, la coppia regina djing che ha conquistato il mondo con la sua musica: Sisters Cap. Dj e producer attive dal 2013, le sorelle Floriana B. Capriati e Ilenia R. Capriati (in arte Sisters Cap) in questi ultimi anni hanno suonato in diversi locali presenti negli ultimi anni nella Top 100 Clubs di DJ Mag. Da ieri sono aperte le prevendite su Ticketone. Info www.legsrl.net.

A “Ma la notte...sì“ a Capannori grande attesa anche per il primo appuntamento annunciato che è quello del 13 luglio con Giorgio Panariello e Marco Masini, per la prima volta insieme in tour. I biglietti sono disponibili in prevendita su TicketOne.it (dal 31 maggio) e nei punti vendita e nelle prevendite abituali. Costo da 35 a 55 euro per quelli più vicini al palco che stanno andando a ruba. Inoltre 15 luglio saranno insieme protagonisti sul palco di Capannori tre artisti: Alfa, Aaron e Alex nell’occasione realizzeranno anche un meet & greet per solo 350 persone che avranno anche l’early entry. Anche in questo caso le prevendite sono aperte sempre su TicketOne.