Da venerdì a domenica. International Street Food cibo di strada di qualità

Torna a Lucca l’International Street Food, la più importante manifestazione di street food in Italia, organizzata da Alfredo Orofino, presidente di A.I.R.S. in collaborazione con Confartigianato. Da venerdì 19 a domenica 21 aprile appuntamento in piazzale Don Baroni (venerdì dalle 18 alle 24, sabato e domenica dalle 12 alle 24). L’iniziativa è dedicata al cibo di strada di qualità: caciocavallo impiccato, pasta mantecata, polpette, paella, Cinta Senese, cucina siciliana, pizza napoletana, dolci dal mondo, gyoza giapponesi, cucina argentina, polpo gourmet, hamburger di Angu e molto altro.