Da Lucca gustosa a Fashion in flair

Ogni mese un evento da vivere con passione

ed emozione, per scoprire la città e le sue bellezze

in ogni periodo dell’anno attraverso la musica, l’arte,

la cultura e lo sport. Importante è anche ciò

di cui la città vive, l’artigianato e l’enogastronomia. "Non siamo solo cultura storica, siamo anche cultura gastronomica e artigianale - afferma l’assessore

al Commercio, Paola Granucci - . Abbiamo anni

di tradizioni, tramandate per generazioni, ed è giusto dedicare iniziative a ciò che porta avanti la città.

Per questo gli eventi d’artigianato sono importanti

da far risplendere, per riuscire a far conoscere a tutto tondo il nostro territorio. Anche quest’anno

è un onore presentare in anteprima il calendario

degli eventi 2024. La nostra città vanta un tessuto economico ampio e variegato, che ben

si presta a scambi

e sinergie importanti. Un’amministrazione dinamica è quella

che riesce

ad individuare queste potenzialità e

ad esaltarle valorizzando

le eccellenze locali

e di quei settori che spiccano per qualità e lungimiranza".

Da “Lucca gustosa“ – un week-end per le eccellenze enogastronomiche locali e non – alla mostra-mercato “Fashion in flair“ dedicata all’artigianato d’eccellenza, passando per la prima edizione del “Lucca Fashion Week(end)“ dedicata alla moda di stilisti locali e nazionali. Senza dimenticare l’importanza del “Desco“, evento con oltre 40 espositori che ogni anno partecipano con grande affluenza alla mostra-mercato dedicata alle eccellenze enogastronomiche

del territorio e gli eventi dedicati alle industrie cartarie della zona come il MIAC.

R.G.