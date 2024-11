“Da Capannori richieste anomale all’Anas“

E’ durato quanto un batter di ciglia l’intento di fare squadra tra Comuni almeno sul tema viabilità. “Desta particolare sconcerto che il vice sindaco di Capannori chiami in ballo la giunta comunale di Lucca per quanto riguarda le procedure e la conferenza dei servizi interna dell’ente che si è espressa sul progetto dell’asse viario nord-sud sottoposto alla gestione commissariale di Anas – osserva l’assessore ai lavori pubblici di Lucca, Nicola Buchignani – . La Conferenza dei servizi è un modulo organizzativo e procedimentale esclusivamente tecnico che tiene ovviamente conto anche degli indirizzi politici di un’amministrazione ma che rappresenta una sintesi redatta e sottoscritta solo dalla parte tecnica di un amministrazione. La delibera di giunta di Capannori che Matteo Francesconi si ostina a definire ‘parere’ è solo un documento politico di dubbio valore amministrativo che non ha possibilità di essere recepito nell’ambito dei rapporti con l’ente commissariale perché non è sottoscritto da alcun tecnico interno“. “Mentre Comune di Lucca e Provincia di Lucca si sono espressi con documenti tecnici – sottolinea l’assessore – Capannori sceglie una sua strada ‘creativa’ nell’ambito di procedure consolidate da decenni. Deve essere chiaro a tutti i cittadini di Capannori che in questo modo, nell’ambito già molto ristretto di una gestione commissariale, le modifiche chieste da Capannori non potranno essere prese in considerazione”.