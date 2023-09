Controlli sui velocipedi con polizia municipale e motorizzazione civile

Nell’ambito della Settimana europea della mobilità, è in corso in piazza del Giglio e proseguirà nei prossimi giorni in altre località la serie di controlli congiunti organizzati dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti – Ufficio della Motorizzazione Civile di Lucca con la collaborazione dei Comandi della Polizia Municipale di Lucca, Viareggio, Camaiore e dell’Unione dei Comuni della Valdera. Attraverso la postazione mobile dotata di opportune strumentazioni, vengono controllate le prestazioni dei mezzi a pedalata assistita per verificare la rispondenza alle caratteristiche omologate.