Contributi per pagare la Tari. Le domande entro il 31 luglio

Il Comune di Porcari ha previsto un apposito capitolo di spesa, finanziato con 29.000 euro per l’erogazione, a specifiche categorie di contribuenti, ovviamente residenti, che versano in condizioni di disagio economico e sociale, di contributi individuali ai fini Tari, per le sole utenze domestiche.

A chi si rivolge questa possibilità? Prevista la riduzione percentuale del 60 per cento sulla tassa per nuclei familiari composti da pensionati, lavoratori dipendenti e assimilati, e autonomi con reddito ISEE non superiore a euro 22.170 se il nucleo familiare è composto da una sola persona e ad euro 15.970 da due o più persone, con una sola abitazione (categorie A/3, A/4, A/5, A/6) e relative pertinenze, ma non devono essere proprietari di terreni agricoli condotti in forma imprenditoriale. Esenzione per i nuclei familiari composti da pensionati, lavoratori dipendenti e assimilati, e autonomi con un reddito ISEE non superiore ad euro 13.200 se il nucleo familiare è composto da una sola persona e ad euro 11.600 da due o più.

Non sono considerati i portatori di handicap, riconosciuti ai sensi della Legge 104/92, nei componenti che concorrono a determinare il loro nucleo familiare. Esclusi coloro abbiano acquistato, dopo il primo gennaio 2022, autoveicoli e motocicli rispettivamente di cilindrata superiore a 1600 e a 400 centimetri cubici e anche chi è iscritto al pubblico registro nautico.

Cosa serve. Coloro che ritengono di avere diritto alle agevolazioni dovranno presentare domanda, entro il 31 luglio, sull’apposito modello disponibile presso l’Ufficio Tributi del Comune di Porcari e scaricabile anche dal sito, nella sezione Tributi. L’erogazione avverrà fino ad esaurimento delle risorse messe a disposizione dall’amministrazione che per l’anno 2024 sono complessivamente 29.000 euro.

Nel caso in cui risultassero insufficienti, il Comune si riserva di integrarle o di ripartire il fondo privilegiando le dichiarazioni ISEE più basse e che, pertanto, evidenziano situazioni familiari con maggiore vulnerabilità sociale. Per maggiori informazioni, si può consultare il sito del Municipio di piazza Orsi.

