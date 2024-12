Consorzio di Bonifica Toscana Nord risponde a Baldini sulle quote rosa

Botta e riposta tra la consigliera del Consorzio di Bonifica Toscana Nord, Maria Teresa Baldini, e l’ente. Baldini aveva definito “vergognosa“ l’assenza di quote rosa nell’ufficio di presidenza.

"In merito alla questione della parità di genere all’interno dell’Ufficio di Presidenza da parte della consigliera Maria Teresa Baldini, eletta nella lista Difendiamo il territorio, vogliamo precisare alcuni punti - si legge in una nota dell’ente -. I Consorzi non sono soggetti alle leggi per le cosiddette quote rosa o ‘parità di genere’, né all’interno dell’assemblea né all’interno dell’ufficio di presidenza. Ciò detto, vogliamo sottolineare alla consigliera Baldini, che l’attenzione del Consorzio di Bonifica Toscana Nord alle politiche per la parità di genere è altissima".