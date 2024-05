Conferenza via web sul problema emicrania con esperti e pazienti

In occasione della Settimana nazione dedicata al mal di testa, nella giornata di lunedì 27 Fondazione Onda ETS coinvolge gli ospedali della rete Bollini rosa per promuovere la seconda edizione dell’Open Day dedicato all’emicrania, offrendo servizi, consulenze e incontri informativi. In questo ambito, nell’Azienda Usl Toscana nord ovest, verrà organizzata proprio per lunedì, a partire dalle 14.45, la webconference “Obiettivo benessere: emicrania, medicina narrativa e di genere”, con professionisti (soprattutto neurologi), dell’Asl e non solo (meet.google.com/avu-koeb-zfa).