“Chet, we remember you“: concerto, tavola rotonda e mostre

Conto alla rovescia per la serata evento di lunedì 13 maggio “Chet we remember you“ dedicata al leggendario Chet Baker. L’iniziativa è del Teatro del Giglio e del Comune in collaborazione con il Circolo Lucca Jazz. Protagonisti della giornata “Chet, we remember you” saranno musicisti di fama internazionale quali Giovanni Tommaso, Enrico Rava, Rita Marcotulli e Roberto Gatto, narratori d’eccezione come Domenico Manzione, eminenti studiosi di storia del jazz come Francesco Martinelli, testimoni diretti quali ad esempio Carlo Andrea Giorgetti e lo stesso Giovanni Tommaso, le cui vite professionali hanno incrociato quella di uno dei più grandi trombettisti e cantati Jazz, scomparso proprio il 13 maggio (1988).

La battuta d’inizio di questa intensa giornata è prevista alle ore 15.30 (ridotto teatro), con una tavola rotonda moderata da Giorgio Angelo Lazzarini, amministratore unico del Teatro del Giglio, volta ad esplorare la figura di Baker sia per le vicende personali che lo legarono indissolubilmente e drammaticamente alla nostra città. sia come musicista, in relazione al suo stile e al suo straordinario contributo artistico all’universo del jazz, anche mettendolo in relazione con altri trombettisti come Miles Davis o Dizzy Gillespie. Poi il 13 maggio alle 21 il concerto e le mostre allestite nel foyer del Teatro del Giglio, l’una con preziosi materiali su Chet Baker a Lucca provenienti dall’archivio del Circolo Lucca Jazz (es. civette del quotidiano La Nazione, foto), l’altra con una selezione di tavole estratte dal fumetto di Massimo Scapecchi dedicato agli anni che Chet Baker ha trascorso nella nostra città. Biglietti da 5 a 25 euro, in vendita alla biglietteria del Teatro del Giglio e online su TicketOne.it. Speciali riduzioni sono previste per gli abbonati, per i possessori di tessera del Circolo Lucca Jazz e per gli studenti del Boccherini e del Passaglia.