Capannori Popolare accusa: "Una discussione falsata"

LUCCA"Una classe dirigente incapace di posizioni politiche chiare e coerenti allontana la gente dalla politica" duro il giudizio sull’assemblea consiliare dedicata agli assi viari espresso da Capannori Popolare che bacchetta centro-destra e maggioranza. "Una destra che ha sostenuto di voler realizzare gli assi viari nel minor tempo possibile, ma che oggi strumentalizza la questione in chiave anti-amministrazione – prosegue Capannori Popolare –, mentre il centrosinistra si barrica in un muro di silenzio di fronte alle rimostranze dei comitati e della cittadinanza. Questa vicenda è l’esempio preciso di ciò che realmente allontana la cittadinanza dalla politica: asservimento agli interessi economici, promesse in campagna elettorale di consiglieri che poi si sono seduti tra i banchi della maggioranza, senza convocare un consiglio dove poter discutere del progetto prima della Conferenza dei Servizi. Una mancanza di rispetto continua nei confronti della cittadinanza, come quando l’assessore regionale Baccelli ha abbandonato l’aula quando dovevano parlare i comitati". Per Capannori popolare : "La narrazione del Comune di Capannori che avrebbe espresso ‘dissenso con condizioni’ è totalmente falsa – sostiene il movimento – , visto che la delibera di giunta e la determina della Conferenza dei Servizi parlano di ‘parere positivo con condizioni’. Allo stesso tempo, il documento votato ieri dalla maggioranza non sposta di una virgola tutto quello che fino ad oggi è stato fatto e detto".

Critico anche Umberto Franchi, coordinatore del Forum per la tutela ambientale e salute dei cittadini che raggruppa 12 comitati ed associazioni, nel suo intervento in consiglio ha evidenziato che se "ci sono volontà politiche è possibile intraprendere una nuova strada in grado di bloccare il progetto assi viari. Il forum ha riproposto la necessità di alternative percorribili verso la riduzione del traffico su gomma, con una tramvia di superficie in grado di collegare la Città di Lucca in tutte le direzioni e una di area vasta, che leghi Lucca all’aeroporto di Pisa e al porto di Livorno; oltre a un rafforzamento dei collegamenti ferroviari con Firenze, Viareggio, Pisa e Aulla, anche con il doppio binario ferroviario". Infine il forum aveva chiesto a sindaco e giunta di pronunciare un chiaro no agli assi viari, ma così non è stato.