“Buon compleanno Capannori!“. Il programma delle celebrazioni

L’orologio che scandisce il count down è prossimo allo zero. Si parte con le celebrazioni di "Buon compleanno Capannori", il Bicentenario dall’istituzione del Comune con decreto del Ducato di Lucca nella divisione voluta dal Congresso di Vienna, di Maria Luisa di Borbone, recante la data del 24 settembre 1823. L’ex borgo rurale più esteso d’Italia in passato era ancora più grande: ad esempio aveva anche Porcari, staccatosi nel 1913 e diventato autonomo e anche l’attuale frazione altopascese di Badia Pozzeveri nel faceva parte, fino al 1925. C’è stato un prologo, ieri sera, al Santuario della Madonnina di Capannori con un incontro di preghiera con i parroci intitolato La civiltà dell’amore per una comunità plurale. Oggi consiglio comunale straordinario durante il quale saranno assegnate le cittadinanze onorarie e i premi "Città " di Capannori a personaggi che si sono distinti in diversi settore e verranno nominati 13 ambasciatori.

Sarà Massimo Recalcati, psicoanalista e saggista di fama, ad aprire i festeggiamenti di domenica 24, con una lectio magistralis dal titolo Che società vogliamo? Comunità, persone, Istituzioni che si terrà alle 15,30 in via Carlo Piaggia. Recalcati guiderà il pubblico in una riflessione sulle relazioni fra individui e comunità e istituzioni come elementi chiave per comprendere alcuni fenomeni sociali e culturali attuali, come punti di partenza per poter cambiare la società. Per l’evento saranno posizionati un palco e le sedie in strada, che ovviamente sarà chiusa al transito. In caso di pioggia l’evento si sposterà all’interno della chiesa. Precedentemente, alle 15, le campane di tutti i paesi suoneranno a festa.

Al termine della lectio magistralis un corteo raggiungerà la sede comunale. I festeggiamenti proseguiranno a partire dalle 17,30 in piazza Moro. Interverranno il sindaco Luca Menesini e il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani. A seguire, esibizione musicale di tutte le bande e le corali del territorio. Per la prima volta sarà eseguito l’inno di Capannori, che è stato selezionato da una qualificata giuria tecnica al termine di un avviso pubblico. Il testo è stato scritto dalla giovane Marta Terziani e a comporre la musica e curare la partitura Stefano Petrognani, direttore e organista del Coro parrocchiale di Segromigno in Piano, (in questo caso allargato a quello della Comunità S.Gemma), mentre a curare l’arrangiamento per banda è stata la Filarmonica Puccini di Segromigno in Monte grazie al maestro Marco Bartolomei.

