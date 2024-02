Bullover, prevenire e contrastare bullismo e cyberbullismo

Prevenire il bullismo e e il cyberbullismo e progettare un concreto contrasto a questi due fenomeni attraverso iniziative rivolte alle nuove generazioni. Questo l’obiettivo del progetto ‘Bullover’ promosso dal Comune in partenariato con Lucca Creative Hub e che, grazie al finanziamento della Regione, ha preso il via ieri con un incontro in una sala del consiglio gremita di studenti delle scuole secondarie di primo grado del territorio.

L’iniziativa, realizzata per la ‘Giornata mondiale contro bullismo e cyberbullismo’, si è aperta con l’intervento del vicesindaco Matteo Francesconi ed è proseguita con gli interventi di Anita Bartoli della nazionale italiana softball, Sabrina De Cianni di Lucca Creative Hub, Paolo Melotto, istruttore Csen a Benessere Kung Fu, Giampiero Rossi, referente Acbs Odv, Paolo Gaddini, psicologo Centro Antiviolenza Luna, nonché la sindaca del consiglio comunale dei ragazzi, Gemma Cardinotti.