Biciclette elettriche a Barga: arrivano le colonnine di ricarica

Il Comune di Barga ha affidato alla zitta ZMovie l’incarico per la fornitura di 4 colonnine di ricarica per e-bike. Grazie a un finanziamento regionale, pari a 9600 euro, su un importo complessivo di circa 12mila euro verranno dunque prossimamente installate quattro colonnine di ricarica per biciclette elettriche nei luoghi di interesse del territorio. Due saranno posizionate in prossimità delle stazioni ferroviarie (Fornaci di Barga e Barga-Gallicano, ovvero Mologno), in modo da sostenere la mobilità ecologica, dal treno direttamente alla bici elettrica; una sarà ubicata a Barga, incentivando così cittadini e turisti all’uso di mezzi alternativi alle auto; un’altra ancora sarà posizionata sulla montagna barghigiana, alla Vetricia, dove si trova il Rifugio Giovanni Santi, lungo il percorso "Barga per vie e sentieri".