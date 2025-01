Beccato con l’hashish. Denunciato 40enne

Nuovo, ottimo risultato dei Carabinieri di Borgo a Mozzano. L’ennesimo servizio di prevenzione svolto dai militari in Garfagnana e Media Valle ha portato alla denuncia di un uomo per il possesso di hashish. Continuano gli interventi per il contrasto al fenomeno dei reati predatori e delle truffe agli anziani che ha proiettato sulle strade di questi territori una nutrita presenza di personale dell’Arma nel fine settimana. Non sono stati pochi, infatti, gli episodi che recentemente hanno costretto l’intervento dei militari. Le attività, che hanno visto il controllo massiccio di persone e mezzi, hanno anche portato alla denuncia per detenzione ai fini di spaccio di un 40enne domiciliato a Borgo a Mozzano che i locali Carabinieri hanno trovato in possesso di 43 grammi di hashish e un bilancino di precisione. Durante l’intervento dei militari l’uomo ha cercato di disfarsi della sostanza gettandola da ponte Pari nella parte in cui il fiume Serchio è in secca, ma che è stata poi prontamente recuperata e sequestrata dai Carabinieri. L’uomo è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Lucca.