Barga, nuova variazione di bilancio. Via libera in consiglio comunale. Più risorse destinate al territorio

Via libera ieri pomeriggio in consiglio comunale ad una nuova variazione di bilancio che consentirà al comune di Barga di dare il via a nuovi e ulteriori interventi sul territorio: saranno sbloccate insomma risorse per infrastrutture, manutenzione del territorio, decoro e sostegno a interventi scolastici e culturali. A presentare la variazione di bilancio l’assessore alle finanze del comune di Barga, Vittorio Salotti. Con l’approvazione della variazione si potrà procedere al rifacimento di alcuni tratti di marciapiedi a Barga e a Fornaci di Barga (per un investimento di 105 mila euro). Prevista anche l’anticipazione nell’annualità 2023 per l’avvio delle fasi di attuazione dell’intervento di mitigazione del rischio geomorfologico della strada comunale Mocchia – Renaio, in località Val di Vaiana (oltre 97mila euro, finanziamento con fondi Pnrr). Sono poi previste ulteriori risorse per il taglio dell’erba lungo le strade comunali. Tra le novità anche il fatto che grazie alle risorse arrivate dal Ministero, l’amministrazione Campani è ora in grado di abbassare la compartecipazione del Comune di Barga al mutuo per le opere PINQUA.

Per quanto riguarda l’ambiente con la variazione sono state sbloccate le risorse necessarie per la realizzazione del Centro di Riuso in località Chitarrino (intervento totale dal valore di 20 mila euro). Sarà finanziato con fondi dell’Ente (avanzo vincolato fondi BIM) pari a 5 mila euro e con un contributo ATO-ASCIT (15 mila euro). Ci saranno poi ulteriori fondi per maggiori spese per la promozione e maggiori contributi destinati al Teatro dei Differenti e alla stagione teatrale e alle associazioni che hanno collaborato allo svolgimento delle manifestazioni culturali. Nel settore scolastico inoltre previsti maggiori contributi per il progetto regionale Nidi Gratis pari a 95mila euro; maggiori entrate anche per la gestione dell’asilo nido per oltre 46mila euro; maggiori investimenti per il servizio del trasporto scolastico, per l’acquisto di arredi e attrezzature per le scuole elementari e per il servizio post scuola infanzia, pari a oltre 7mila euro, e per l’assistenza scolastica degli alunni con disabilità.

Investimenti anche nel campo della sicurezza: le risorse stanziate saranno utili per adeguare il regolamento della videosorveglianza.

Luca Galeotti