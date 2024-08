Barga jazz con Mario Raja. Sfida tra orchestre top

Due belle serate, stasera e domani, 23 e 24 agosto al Teatro dei Differenti a Barga le serate finali del Festival dedicate al XXXV concorso di arrangiamento e composizione per orchestra Jazz. Nato nel 1986, è uno dei più prestigiosi a livello europeo e vede ogni anno la partecipazione di compositori da tutta Europa. Ogni anno il concorso ha un tema, con il quale i concorrenti sono chiamati a confrontarsi, per il 2024 la musica di Joe Henderson. Ospite della BargaJazz Orchestra, diretta da Mario Raja, sarà il sassofonista statunitense Chris Cheek. Per la sezione composizioni originali sono stati ammessi alla fase finale.

L’orchestra di Barga può a buon diritto definirsi una fucina di nuovi talenti, nelle sue fila hanno militato musicisti oggi tra i più apprezzati sulla scena nazionale ed internazionale. La Barga Jazz orchestra 2024 è composta da: Andrea Tofanelli, Federico Trufelli, Andrea Guzzoletti e Alessio Bianchi alle trombe, Nicolao Valiensi, Silvio Bernardi, Marcello Angeli e Davide Guidi ai tromboni, Dimitri Grechi Espinoza, Renzo Cristiano Telloli, Moraldo Marcheschi, Alessandro Rizzardi e Rossano Emili ai sax, Stefano Onorati al pianoforte, Angelo Lazzeri alla chitarra, Giacomo Riggi al vibrafono, Paolo Ghetti al contrabbasso e Stefano Paolini alla batteria.

Le due serate saranno presentate dalla cantante Sara Maghelli.

Domani alle 18 il musicologo Francesco Martinelli terrà un seminario dal titolo “in’n out” vita e musica di Joe Henderson presso la Fondazione Ricci Barga.