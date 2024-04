Bama, una gara da tutto per tutto

Questa sera, 25 aprile, alle 21, gara due, ancora al PalaPertini di Ponte Buggianese, (arbitri Biancalana di San Giuliano e Barone di Ponsacco), ultima chiamata per Bama basket Altopascio in chiave salvezza in serie C contro Bottegone Pistoia già corsara domenica scorsa. Inutile girarci intorno. Andare sullo 0-2 in una serie tre su cinque equivale alla classica bandiera bianca. Il presidente Sergio Guidi ha chiamato spesso in causa il vecchio cuore rosablu che però sembra avere bisogno di una carica per essere rianimato. Una stagione davvero al limite del surreale dove sfortuna, infortuni, (gli ultimi di capitan Bini, stagione finita e Doveri) imprevisti, (giocatori che si sono trasferiti per motivi di lavoro come Mencherini o che hanno smesso, come Baroncelli), ma anche errori, hanno condotto il team sull’orlo di quella che sarebbe la prima retrocessione sul campo per la franchigia fondata negli anni Novanta del precedente secolo. In tempi di pandemia, ci fu l’auto ricollocazione in D, a cui seguirono due campionati vinti.

Stavolta, se non arriverà la salvezza, vista la situazione generale, senza un palazzetto proprio, potrebbero anche arrivare novità clamorose. Vedremo. Intanto la Traversi band, anche per l’orgoglio, deve provare a vincere gara due. Non sarà per niente semplice, con le assenze di Bini e Doveri e con il morale sotto i tacchi. Aggiungiamo a tutto ciò che i pistoiesi rappresentano un’ottima squadra, con l’ex Riccio che nel primo match ha maramaldeggiato, ma anche Pierattini e Santangelo si sono distinti. Sotto il profilo tecnico c’è da registrare un dato: quello della difesa. Il Bama ha il peggior reparto difensivo dell’intera serie C e i 91 punti subiti domenica scorsa ne costituiscono la prova. Bisognerà concedere meno se si vogliono riaprire i giochi e ritornare ad avere un briciolo di speranza.

Massimo Stefanini