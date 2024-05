Arriva l’infopoint per i turisti. Lo gestirà “Sentieri di Felicità“

C’è a Capannori e da anni anche a Montecarlo. Colmata una lacuna...storica per Altopascio dove ieri ha esordito, con la prima apertura l’infopoint turistico sulla via Francigena: si trova in piazza Ricasoli, accanto alla foresteria, ad Altopascio, e resterà aperto ogni sabato pomeriggio e domenica, andandosi così ad aggiungere agli orari della biblioteca comunale "A. Carrara" garantendo così un presidio informativo-turistico sette giorni su sette. Un servizio che mancava e che probabilmente è partito non casualmente all’indomani della divulgazione delle notizie che vedono l’incremento dei visitatori e dei turisti nella cittadina del Tau, aumento trainato anche e soprattutto dalla voglia di scoprire la via Francigena. Un servizio informazioni che potrà rispondere anche la domenica, ad esempio, alle domande più frequenti poste da chi arriva all’ombra della Smarrita, il famoso campanile di Altopascio.

È la novità avviata ieri nella cittadina del Tau, voluta dall’amministrazione D’Ambrosio, in particolare dall’assessore al turismo, Alessio Minicozzi, e resa possibile grazie alla collaborazione dell’associazione "Sentieri di felicità" che gestisce le due foresterie altopascesi (Badia Pozzeveri e Altopascio capoluogo). Ma non è l’unica nota positiva: a curare e coordinare l’info point e il punto accoglienza, soprattutto per i pellegrini che vogliono ricevere il timbro delle credenziali e informazioni su Altopascio, saranno cinque ragazze e ragazzi altopascesi, i quali hanno dato la propria disponibilità a diventare volontari e prestare un po’ del proprio tempo per questo servizio, ricevendo un rimborso spese.

Si tratta di Tommaso Orselli, Giulia Del Re, Lorenzo Gallo, Marco Nincheri e Elena Bianucci, coordinati da Samantha Cesaretti dell’associazione "Sentieri di felicità": tutti sui venti anni di età, studenti universitari e capaci di parlare bene la lingua inglese, quella universale, ma anche in grado di fornire dettagli su logistica ed altre esigenze. Gli orari dell’info point sono i seguenti: il sabato pomeriggio dalle 16 alle 19 e la domenica dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19.

Massimo Stefanini