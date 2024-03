Antiche camelie, grande successo. Oltre 14mila visitatori per la mostra

La 35esima edizione di "Antiche camelie della Lucchesia" chiude con un bilancio di 14mila presenze complessive e lo storico record di ben 125 bus turistici, di cui la stragrande maggioranza provenienti dall’estero. "È stata un’edizione importante, condizionata purtroppo dal maltempo: in otto giorni di manifestazione c’è stata solo una domenica di sole" commenta Francesco Passaglia, presidente della cooperativa di comunità ‘Centro Culturale Compitese’, che ha organizzato l’evento insieme al Comune di Capannori, col sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e in collaborazione con Villa Reale di Marlia e decine di realtà associative e culturali del territorio. "Il bilancio resta positivo - prosegue Passaglia - anche per l’evidente l’interesse verso il nostro prezioso camelieto. L’aumento significativo dei bus, così come quello delle visite infrasettimanali, è conseguenza della buona reputazione costruita nel tempo. Desidero ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile il successo della manifestazione". Fra i visitatori anche il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani che nel libro degli ospiti ha scritto: "Un percorso fra le camelie, che si propone ricco di fascino e armonia con la natura. Complimenti vivissimi, orgoglio di Toscana". "Siamo soddisfatti per l’alto numero di presenze nonostante il maltempo - afferma Francesco Cecchetti, assessore alla cultura del Comune di Capannori, - È risultata vincente la scelta di portare da tre a quattro i fine settimana della mostra e anche quella di ampliare il programma con numerosi eventi che hanno spaziato in vari ambiti. Il record storico registrato in questa edizione per i bus turistici dimostra come la mostra risulti essere sempre più attrattiva a livello nazionale e internazionale. Ringrazio in particolare il Centro Culturale Compitese per il grande impegno profuso nell’organizzazione e le molte associazioni e realtà per il loro importante contributo".

Il camelieto resterà aperto fino alla fine di aprile, con orario 10/12 e 14,30/17 e il giorno di Pasquetta, dalle ore 10 alle 18. Nel frattempo sono state annunciate anche le date dei prossimi eventi organizzati dalla cooperativa di comunità a Pieve e Sant’Andrea di Compito: la seconda edizione del "Festival del bosco" si terrà il 15, 16, 22 e 23; per la "Mostra delle camelie d’autunno" l’appuntamento è in ottobre nei fine settimana 12/13, 19/20 e 26/27; l’edizione 2025 della "Mostra delle Antiche camelie della Lucchesia" è calendarizzata per i week-end di marzo 2025.