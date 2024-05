Anche la vincitrice di Masterchef 13 all’ “Alveare delle idee“

Il Festival Lucca in Mente, L’Alveare delle idee, dal 13 maggio a Villa Bottini vedrà interessanti momenti nelle due giornate conclusive. Tra i momenti più attesi quello con la vincitrice di Masterchef 13, Eleonora Riso, giovedì 16 intorno alle 17. Venerdì 17 maggio due gli incontri in programma. Il primo sarà un viaggio fra filosofia e psichiatria, con due esperti della materia. “Da Socrate a Freud. Come prendersi cura di se stessi grazie ai classici” (ore 18.30) vedrà l’incontro con Cristina dell’Acqua, grecista, e Mauro Mauri, psichiatra. Seguirà la presentazione del libro “La reputazione” (Ponte alle Grazie, 2024) della filosofa Ilaria Gaspari con Ilide Carmignani, traduttrice e scrittrice. Il Festival si concluderà sabato 18, con tre appuntamenti. Il primo sarà la premiazione della quarta edizione del concorso Fondazione BRF Onlus rivolto alle scuole e organizzato in collaborazione con il Provveditorato agli Studi. Poi (alle 18) l’incontro con Antonino Tamburello, psichiatra, a seguire il conduttore de “Le Iene” Antonino Monteleone, sulla strage di Erba. Biglietto gratuito su eventbrite.